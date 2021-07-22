На корупції викрито одного з міських голів Кіровоградщини

Прокуратура Кіровоградської області викрила на вимаганні хабаря одного із міських голів Кіровоградщини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

За матеріалами слідства міський голова вимагав від підприємця 30 тисяч гривень за вирішення питання щодо приватизації земельної ділянки. Посадовця було викрито у службовому кабінеті після отримання підтвердження у вигляді платіжного документу про переведення суми неправомірної вигоди на попередньо вказаний ним рахунок.

Наразі готується повідомлення про підозру.

Слідство триває.