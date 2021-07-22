У Кіровоградській ОДА Працюватиме “гаряча лінія” з питань відкриття ринку землі

Задати питання стосовно відкриття ринку землі можна буде завтра під час проведення “гарячої лінії” Кіровоградською облдержадміністрацією, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Начальник відділу правового забезпечення та управління персоналом департаменту агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА Наталія Назарова відповідатиме на телефонні звернення жителів області у п’ятницю, 23 липня.

«Гаряча» телефонна лінія посадовицею працюватиме з 10:00 до 11:00. Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру.

Номер телефону «гарячої» лінії – 0800 400 188 (вхідні дзвінки безкоштовні).