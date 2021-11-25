На Олександрійщині чоловік згорів живцем у батьківському будинку

Сьогодні зранку рятувальники під час пожежі в приватному будинку рятувальники виявили тіло загиблого громадянина, повідомляє “Голос громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників.

Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло зі смт Павлиш Онуфріївської ТГ Олександрійського району. Вогонь у приватному будинку помітила сусідка.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів у будинку горіло майно площею близько 40 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого громадянина 1985 р.н., сина власниці будинку

Причини пожежі та смерті громадянина встановлюються.