На Олександрійщині чоловік згорів живцем у батьківському будинку

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Сьогодні зранку рятувальники під час пожежі в приватному будинку рятувальники виявили тіло загиблого громадянина, повідомляє “Голос громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників.

Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло зі смт Павлиш Онуфріївської ТГ Олександрійського району. Вогонь у приватному будинку помітила сусідка.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів у будинку горіло майно площею близько 40 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого громадянина 1985 р.н., сина власниці будинку

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Причини пожежі та смерті громадянина встановлюються.

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