На скільки з 1 грудня збільшаться виплати пенсіонерам Кіровоградщини?

З 1 грудня майже в кожного другого пенсіонера Кіровоградщини збільшиться розмір пенсії. Яким категоріям пенсіонерів буде перераховано пенсію і – головне – на скільки збільшиться розмір їхньої пенсійної виплати?

Підстава для перерахунку № 1 – збільшення розміру прожиткового мінімуму

Оскільки згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” з 1 грудня 2021 року збільшиться прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, то і пенсійні виплати осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі (1854 грн), з 01.12.2021 збільшаться на 80 грн і становитимуть 1934 грн.

Підвищення пенсій відбудеться у 172820 пенсіонерів області, середній розмір підвищення пенсійної виплати складає 88,96 грн.

Такому перерахунку підлягають мінімальні пенсії та пенсії осіб, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Увага! Розміри підвищення пенсій з 01.12.2021 кожному пенсіонеру визначаються в індивідуальному порядку та в залежності від того, яка складова пенсійної виплати перераховуватиметься (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення або надбавки).

Підстава для перерахунку № 2 – збільшення розміру мінімальної заробітної плати

У зв’язку із зміною розміру мінімальної заробітної плати (з 6000 грн до 6500 грн) з 1 грудня 2021 року підвищення пенсії відбудеться у 64125 пенсіонерів Кіровоградщини, які досягли віку 65 років та мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років).

Середній розмір підвищення складає 147,05 грн.

Кому не перераховуватимуть пенсію?