Найрезонансніші порушення при переміщенні цигарок та алкоголю через митний кордон України

Найрезонанснішими випадками стали виявлення Одеською митницею 747 тис. пачок цигарок у контейнері з тканиною в Одеському порту та 592 тис. пачок цигарок серед чаю в Чорноморському порту.Також упродовж січня – серпня 2020 року виявлено 134 випадки порушень митних правил при переміщенні спирту та алкогольних напоїв. Загалом вилучено понад 132 тис. л спирту та алкогольних виробів на загальну суму майже 7 млн. грн. (126 тис. л спирту на суму 5,5 млн. грн і 6 тис. л алкогольних напоїв на суму понад 1,4 млн. грн).

Серед найбільших порушень – виявлення Одеською митницею факту надання неправдивої інформації про переміщення 126 тис. літрів коньячного спирту з Кіпру та виявлення Галицькою митницею незадекларованих 480 літрів віскі.