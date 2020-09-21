Друга поразка поспіль: «Олександрія» програла полтавській «Ворсклі»

У суботу, 19 вересня, в Олександрії на стадіоні «Ніка» в рамках третього туру УПЛ, «Олександрія» зіграла проти полтавської «Ворскли», повідомляє «Голос Громади» на сайт ФК “Олександрія”.

Олександрійці почали активну гру до 10-ї хвилини завдавши трьох ударів по воротах, але жоден з них небезпечним не виявився. А вже у першому таймі, на 24 хвилині гості з Полтави відкрили рахунок у грі.

Другий тайм почався досить напружено, на 52-й хвилині – Пердута увірвався на правий край штрафного та прострілив на дальню стійку, а Пуцлін замкнув, чим збільшив рахунок – 0:2.

Тоді Володимир Шаран міняє гравців,та випускає на поле Третьякова Мишенка після чого гра одразу пішла вперед, почала завантажувати м’яч до воріт Різника, однак нічого небезпечного у господарів не виникало аж до 62-ї хвилини – це Грицук перед заміною вистрілив з дистанції, поціливши у поперечину.

Володимир Шаран після цього додав до атаки Устименка, Безбородька та Задераку.

Але «Ворскла» довела матч до фінального свистка. У підсумку маємо другу поспіль поразку.

Таким чином, Олександрія з трьома заліковими балами в активі тримається на восьмій сходинці.