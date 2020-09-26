На Кіровоградщині зафіксували 16 нових інфікованих коронавірусом

Минулої доби фахівці вірусологічної лабораторії продіагностували 304 людини, у результаті яких підтвердили 16 нових випадків інфікування на коронавірус серед мешканців області:

дев’ять з м. Кропивницького;

один з м. Бобринець;

троє з Голованівського району (с. Свірнево, с. Межирічка, смт Голованівськ);

двоє з м. Благовіщенське;

один з Кропивницького району (с.Сонячне).

Зокрема, коронавірус побороли ще 24 мешканців області. Йдеться про вісьмох жителів обласного центру, вісьмох мешканців Кропивницького району, трьох людей із Світловодського району, двох жителів із Гайворонського району та по одному мешканцю із Знам’янського, Бобринецького та Вільшанського районів.