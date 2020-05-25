Населення Кіровоградщини за три місяці скоротилося на понад три тисячі осіб

ГУ статистики у Кіровоградській області опублікувала статистичні дані про населення області станом на 1 квітня 2020 року, повідомляє «Голос Громади».

За перші 3 місяці 2020 року чисельність населення області скоротилася на 3018 осіб. Зокрема, упродовж січня–березня поточного року померла 4051 особа, що на 347 осіб або на 7,9% менше, ніж у січні–березні 2019р. Рівень смертності становив 17,5 осіб на 1000 жителів.

Крім цього, у січні–березні 2020р. в області народилася 1471 дитина, що на 164 дитини або на 10% менше, ніж у січні–березні 2019р. При цьому рівень народжуваності становив 6,4 особи на 1000 жителів.

Внаслідок міграційних переміщень чисельність наявного населення області збільшилась на 2530 осіб, та вибулих за її межі становить 2968 осіб.