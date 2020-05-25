Стало відомо коли олександрійські випускники складатимуть ЗНО-2020 (ГРАФІК)

Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Так, випускники 11-х класів та бажаючі вступати до вищих навчальних закладів проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання за наступним графіком:

-пробне ЗНО заплановано на 15 і 17 червня на базі НВК (ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – ліцей) та НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»;

25.06–математика;

30.06–українська мова і література;

02.07–фізика;

06.07–іспанська, німецька, французька мови;

07.07–англійська мова;

09.07–історія України;

13.07–біологія;

15.07–географія;

17.07–хімія.

Результати ЗНО із математики та фізики будуть готові до 17 липня; із української мови і літератури, історії України, іноземних мов та біології – до 25 липня; з хімії і географії – до 29 липня.

Додаткова сесія проходитиме з 23 липня до 11 серпня, результати якої будуть відомі до 14 серпня.