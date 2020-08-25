На Кіровоградщині зареєстровано понад 100 вакансій для осіб з інвалідністю

Протягом січня-липня 2020 року послуги міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості отримували 1162 безробітні особи з інвалідністю.

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням служби зайнятості області, становила 172 особи, що на 26,5% менше, ніж у січні-липні 2019 року. На нові робочі місця з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску працевлаштовано 3 особи з інвалідністю.

Кількість осіб з інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру становила 49 осіб, що на 44,9% менше, ніж у січні-липні 2019 року.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю, професійне навчання за направленням міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості у січні-липні 2020 року проходили 28 безробітних осіб, що у 2 рази менше, ніж у січні-липні 2019 року.

Профорієнтація є важливою умовою для професійного самовизначення осіб з інвалідністю. Спеціалісти з профорієнтації здійснюють консультування щодо вибору чи зміни професії, надають рекомендації щодо професійного вибору з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів та здібностей. Профорієнтаційні послуги отримали 944 безробітних особи з інвалідністю, що на 6,5% менше, ніж у січні-липні 2019 року.

Станом на 1 серпня 2020 року кількість безробітних з інвалідністю становила 630 осіб. Кількість вакансій, на які могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю (за інформацією роботодавців), станом на 21 серпня, складала 107 одиниць, що на 24,7% менше ніж за аналогічний період минулого року.