Навчальні заклади України перейдуть на електронні щоденники та журнали

В Україні запускають електронні щоденники і шкільні журнали. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на УС.

«Використання електронних журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптований до роботи з будь-яких гаджетів », – йдеться у повідомленні.

Мовиться, що доступ до сервісів здійснюватиметься за допомогою відповідної платформи. Її інтерфейс вже протестований і на ньому будуть дані про учнів, розкладі уроків, дані про відвідування, домашні завдання тощо.

Поряд з цим, інформацію заповнюватимуть вчителі з відкритим доступом для батьків та учнів.