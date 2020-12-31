До уваги олександрійців! На новорічні свята змінено графік руху міських автобусів

01 січня

№ 2/1 – з 13-50 – далі по графіку вихідного дня, у т.ч. о 17-10; № 3/1 – з 11-05; № 4/1 – з 10-35; № 5/2 – з 11-10; № 5/4 – з 11-40; № 7/1 – з 10-10 від вул. Запорізькій; № 15 – з 13-10; № 17 – з 10-55 від Проліска; № 18 – з 14-10; № 81/3 – з 11-40 – далі по графіку вихідного дня (4 рейси), включаючи виконання рейсу о 16-20 з пл. Покровської