До уваги олександрійців! На новорічні свята змінено графік руху міських автобусів

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У зв`язку зі зменшенням кількості пасажирів на міських автобусних маршрутах у період новорічних свят у графік руху внесено певні зміни.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської Міської ради.

Тож, доводимо до відома новорічний графік руху міських автобусів:

Графік руху міських автобусних маршрутів 01 – 07 січня 2021 року
Дата Виконуються Не виконуються
01 січня № 2/1 – з 13-50 – далі по графіку вихідного дня, у т.ч. о 17-10;

№ 3/1 – з 11-05;

№ 4/1 – з 10-35;

№ 5/2 – з 11-10;

№ 5/4 – з 11-40;

№ 7/1 – з 10-10 від вул. Запорізькій;

№ 15  – з 13-10;

№ 17  – з 10-55 від Проліска;

№ 18  – з 14-10;

№ 81/3 – з 11-40 – далі по графіку вихідного дня

(4 рейси), включаючи виконання

рейсу о 16-20 з пл. Покровської

 № 2/1 (12-20); 2/2;№ 3/2; 3/3;

№ 4/2;

№ 5/1; 5/3;

№ 6;

№ 7/2;

№ 9;

№ 11;

№ 12;

№ 16;

№ 18/1;

№ 81/2;

№ 81/4.
02, 03 січня Інші рейси по маршрутам:№ 2/1;

№ 3/1;

№ 4/1;

№ 5/2; 5/4;

№ 7/1;

№ 15;

№ 17;

№ 18;

№ 81/2 (06-10, 07-50);

№ 81/3;

№ 81/4 (16-20).

 № 2/1 (12-20); 2/2;№ 3/2; 3/3;

№ 4/2;

№ 5/1; 5/3;

№ 6;

№ 7/2;

№ 9;

№ 16;

№ 18/1;

№ 81/2;

№ 81/3 (05-00; 07-10);

№ 81/4.
Дата Виконуються Не виконуються
04, 05, 06 січня Рейси відповідно до затвердженого графіку № 3/3;№ 18/1;

№ 81/4.
07 січня Рейси відповідно до затвердженого графіку, в режимі вихідного дня:№ 2/1 – з 09-35;

№ 3/1;

№ 4/1;

№ 5/2; 5/4;

№ 7/1;

№ 11 – з 06-50;

№ 15 – з 07-06;

№ 17;

№ 18 – з 07-47;

№ 81/2 (06-10, 07-50);

№ 81/3;

№ 81/4 (16-20).

 № 2/2;№ 3/2; 3/3;

№ 4/2,

№ 5/1; 5/3;

№ 6;

№ 7/2;

№ 9;

№ 12;

№ 16;

№ 18/1;

№ 81/2

№ 81/3 (05-00; 07-10);

№ 81/4.

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