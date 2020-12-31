До уваги олександрійців! На новорічні свята змінено графік руху міських автобусів

У зв`язку зі зменшенням кількості пасажирів на міських автобусних маршрутах у період новорічних свят у графік руху внесено певні зміни.
Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської Міської ради.
Тож, доводимо до відома новорічний графік руху міських автобусів:
|Графік руху міських автобусних маршрутів 01 – 07 січня 2021 року
|Дата
|Виконуються
|Не виконуються
|01 січня
|№ 2/1 – з 13-50 – далі по графіку вихідного дня, у т.ч. о 17-10;
№ 3/1 – з 11-05;
№ 4/1 – з 10-35;
№ 5/2 – з 11-10;
№ 5/4 – з 11-40;
№ 7/1 – з 10-10 від вул. Запорізькій;
№ 15 – з 13-10;
№ 17 – з 10-55 від Проліска;
№ 18 – з 14-10;
№ 81/3 – з 11-40 – далі по графіку вихідного дня
(4 рейси), включаючи виконання
рейсу о 16-20 з пл. Покровської
|№ 2/1 (12-20); 2/2;№ 3/2; 3/3;
№ 4/2;
№ 5/1; 5/3;
№ 6;
№ 7/2;
№ 9;
№ 11;
№ 12;
№ 16;
№ 18/1;
№ 81/2;
№ 81/4.
|02, 03 січня
|Інші рейси по маршрутам:№ 2/1;
№ 3/1;
№ 4/1;
№ 5/2; 5/4;
№ 7/1;
№ 15;
№ 17;
№ 18;
№ 81/2 (06-10, 07-50);
№ 81/3;
№ 81/4 (16-20).
|№ 2/1 (12-20); 2/2;№ 3/2; 3/3;
№ 4/2;
№ 5/1; 5/3;
№ 6;
№ 7/2;
№ 9;
№ 16;
№ 18/1;
№ 81/2;
№ 81/3 (05-00; 07-10);
№ 81/4.
|Дата
|Виконуються
|Не виконуються
|04, 05, 06 січня
|Рейси відповідно до затвердженого графіку
|№ 3/3;№ 18/1;
№ 81/4.
|07 січня
|Рейси відповідно до затвердженого графіку, в режимі вихідного дня:№ 2/1 – з 09-35;
№ 3/1;
№ 4/1;
№ 5/2; 5/4;
№ 7/1;
№ 11 – з 06-50;
№ 15 – з 07-06;
№ 17;
№ 18 – з 07-47;
№ 81/2 (06-10, 07-50);
№ 81/3;
№ 81/4 (16-20).
|№ 2/2;№ 3/2; 3/3;
№ 4/2,
№ 5/1; 5/3;
№ 6;
№ 7/2;
№ 9;
№ 12;
№ 16;
№ 18/1;
№ 81/2
№ 81/3 (05-00; 07-10);
№ 81/4.