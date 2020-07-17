Новостворене ОСББ отримає свій «Дім-37»

ОСББ «Дім-37» просить передати у власне управління багатоквартирний будинок по вул. Садовій, 37 – повідомляє «Голос Громади».

Засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 17 липня, вирішило запропонувати міській раді передати безоплатно з управління комунального підприємства «Житлогосп» вищезгаданий будинок загальною площею 13224,5 м2, балансовою вартістю 48млн 934 тис 717грн 12 коп., залишковою вартістю 25 млн 271 тис. 548 грн 69 коп.

Цим же рішенням зобов`язано КП «Житлогосп» зробити взаємні розрахунки з об`єднанням співвласників «Дім-37» наявних абонентських боргів та переплат на момент передачі будинку.