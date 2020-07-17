Новостворене ОСББ отримає свій «Дім-37»

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ОСББ «Дім-37» просить передати у власне управління багатоквартирний будинок по вул. Садовій, 37 – повідомляє «Голос Громади».

Засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 17 липня, вирішило запропонувати міській раді передати безоплатно з управління комунального підприємства «Житлогосп» вищезгаданий будинок загальною площею 13224,5 м2, балансовою вартістю 48млн 934 тис 717грн 12 коп., залишковою вартістю 25 млн 271 тис. 548 грн 69 коп.

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Цим же рішенням зобов`язано КП «Житлогосп» зробити взаємні розрахунки з об`єднанням співвласників «Дім-37» наявних абонентських боргів та переплат на момент передачі будинку.

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