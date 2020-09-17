У Кіровоградській області виявили ще шістнадцять людей, які захворіли на COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Серед хворих 13 мешканців Кропивницького, 1 мешканець з села Мирне Кропивницького району, 1 житель села Кам’яна Криниця Благовіщенського району та 1 з села Перегонівка Голованівського району.

Обстежили загалом минулої доби в лабораторному центрі методом ПЛР 529 людей.

Одужали семеро: п’ять мешканців обласного центру й по одній людині з Кропивницького та Голованівського районів.