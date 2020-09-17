На Кіровоградщині презентували фільм з нагоди ювілейного фестивалю «Вересневих самоцвітів»

Днями організатори фестивалю, з нагоди нагоди 50-річчя театрального свята, презентували фільм про «Вересневі самоцвіти». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Відео присвячене історії «Вересневих самоцвітів». Переглянути фільм можна на офіційній сторінці фестивалю у мережі «Facebook».

Народний артист України Богдан Бенюк у відео зазначає, що це театральне свято входить у розряд найкращих в Україні.

«Надзвичайно важливо, що творчість, яка зароджується в Кропивницькому, проєктується на всі куточки країни. Приїдемо з театром імені Івана Франка, будемо мати можливість спілкуватися з глядачами та обмінюватися думками про розвиток мистецтва. Ті речі, які йдуть з Хутору Надія, тримають нас на цьому світі», – розповів Богдан Бенюк.

Головний режисер свята Сергій Компанієць висловив думку, що цьогорічні «Вересневі самоцвіти» ввійдуть в історію як фестиваль тривог, надій і мрій.

Організація заходу проходить під гаслом «Координати незмінні. Сенси нові». Свято триватиме на Кіровоградщині з 23 по 27 вересня.

Вперше у «Вересневих самоцвітах» візьмуть участь 25 театральних колективів України. Також свої вистави презентують кращі аматорські театри області.

Окрім цього, родзинкою свята будуть театральна хода, хоровий флешмоб за участі аматорських хорових колективів області, пленер художників України, всеукраїнська презентація цифрового театрального архіву та фестиваль вуличної їжі.