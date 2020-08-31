Олександрійка взяла участь у новому сезоні кулінарного шоу «МастерШеф»

Днями на телеканалі «СТБ» стартував новий сезон кулінарного шоу «МастерШеф», повідомляє «Голос Громади».

Серед учасників шоу – кулінарів-аматорів, є й наша землячка Ірина Маленко. Жінка проживає в Олександрії, виховує двох синів та полюбляє готувати смаколики.

Молода кулінарка змагатиметься у новому сезоні «МастерШефу» у категорії десерти.

«Здійснилася моя мрія. Я в сотні кращих кулінарів-аматорів країни. Хвилююся неймовірно. Суді мега позитивні. Емоції зашкалюють» – поділилася своїми емоціями та переживаннями Ірина.