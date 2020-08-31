Час проведення занять для учнів Кіровоградщини школи встановлюватимуть самостійно

Школи Кіровоградської області працюватимуть за гнучким графіком із можливістю перенесення канікул, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Це необхідно для уникнення скупчення дітей.

Є кілька ключових рекомендацій, яких слід дотримуватись під час організації навчання в умовах поширення коронавірусу:

Різна структура навчального року. Гнучкий графік занять. Змішане навчання (очне й дистанційне). Пріоритет занять на відкритому повітрі. Температурний скринінг працівників шкіл. Дотримання маршрутів руху дітей. Масковий режим. Правила особистої гігієни.

Що стосується організації навчання, більшість закладів середньої освіти області вирішили дозволити дітям харчуватись у власних класах із використанням одноразового посуду.

Якщо харчування буде відбуватися у їдальні, то має бути складений гнучкий графік з дотриманням дистанції та протиепідемічних заходів.