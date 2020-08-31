Час проведення занять для учнів Кіровоградщини школи встановлюватимуть самостійно

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Школи Кіровоградської області працюватимуть за гнучким графіком із можливістю перенесення канікул, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Це необхідно для уникнення скупчення дітей.

Є кілька ключових рекомендацій, яких слід дотримуватись під час організації навчання в умовах поширення коронавірусу:

  1. Різна структура навчального року.
  2. Гнучкий графік занять.
  3. Змішане навчання (очне й дистанційне).
  4. Пріоритет занять на відкритому повітрі.
  5. Температурний скринінг працівників шкіл.
  6. Дотримання маршрутів руху дітей.
  7. Масковий режим.
  8. Правила особистої гігієни.
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Що стосується організації навчання, більшість закладів середньої освіти області вирішили дозволити дітям харчуватись у власних класах із використанням одноразового посуду.

Якщо харчування буде відбуватися у їдальні, то має бути складений гнучкий графік з дотриманням дистанції та протиепідемічних заходів.

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