Олександрійське інфекційне відділення прийняло нового пацієнта з COVID-19

Ще один випадок захворювання на коронавірус виявили на Олександрійщині, інформує «Голос Громади».

Про це повідомив головний лікар Олександрійського комунального закладу “Центр первинної медико – санітарної допомоги Олександрійського району” Олександр Гірник.

За словами Олександра Миколайовича, дівчина з с.Ясинуватки Олександрійського району перебувала у м.Києві. Днями, зі столиці на таксі приїхала до м.Олександрії й одразу звернулася до лікарні з ознаками пневмонії. Пацієнтці зробили експрес-тест, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції.

Хвору помістили до інфекційного відділення Олександрійської міської лікарні.