Олександрійське КП «Жигулі» нікуди не поділося (поки що)

Припинити діяльність комунального підприємства «Жигулі» шляхом його приєднання до комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» – такий проект рішення було запропоновано на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Мотивація такого проекту була визначена без надмірної деталізації причин: «з метою впорядкування ринкової торгівлі та ліквідації вуличної торгівлі, забезпечення ефективної та рентабельної фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, які надають ринкові послуги на території м. Олександрії». Тому цілком логічний вигляд під час обговорення проекту рішення мало уточнююче запитання одного з присутніх на виконкомі – депутата міськради Віталія Заріцького стосовно того, а якими ж, власне, є насправді фінансовий стан та рентабельність КП «Жигулі» і чи не стали вони підставами для його ліквідації? Але доповідач (начальник управління економіки міської ради Ростислав Черевашко) відповіді на це не дав, натомість депутату було запропоновано направити письмовий запит.

В голосуванні за зазначений проект рішення щось пішло не так: він чомусь не був підтриманий членами виконкому. Причини неприйняття рішення також не озвучувались.

Як відомо, це комунальне підприємство з дещо дивною назвою «Жигулі» за офіційно визначеним родом своєї діяльності здійснює «послуги торгівлі та допоміжне обслуговування наземного транспорту». Простіше кажучи, збирає плату за парковку автотранспорту на прилеглих до ринку вулицях міста (в тому числі).