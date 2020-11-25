Кримінальні події тижня в Олександрії: «серійний» злодій приватного сектору

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 328 звернень про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста, з яких 51 інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив дільничний офіцер міськвідділу Сергій Старчик.

Цього разу речник поліції розповів про декілька кримінальних подій, які мали місце в Олександрії дещо раніше і були розкриті минулого тижня.

Так, 12 вересня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя міста, що в нічний час 10 вересня невідома особа проникла на подвір`я його домоволодіння і викрала велосипед, завдавши господарю майнової шкоди на суму близько 3 тисяч гривень.

Після проведених слідчо-розшукових заходів правоохоронці кілька днів тому викрили 47-річного, раніше судимого мешканця міста, причетного до скоєння злочину. За цим фактом проти нього порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло або інше приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А в ході подальшої перевірки виявилася також причетність цього злодія до скоєння аналогічних правопорушень.

Так, 28 вересня до поліції звертався 63-річний олександрієць: вночі тієї ж доби невідомий зловмисник проник на територію його приватного домоволодіння і там з автомобіля «ІВЕКО» викрав належні заявникові запчастини, чим спричинив йому збитків майже на 7 тисяч гривень. Як було встановлено поліцією, крадіжку скоїв вже відомий їй фігурант, отож проти нього відкрито наступне кримінальне провадження за тією ж ч.3 ст.185 ККУ.

Але і це ще не все. Трохи пізніше попередніх подій, а саме вранці 7 жовтня цього року, 56-річний житель міста повідомив поліцію, що в ніч напередодні якийсь злодій з гаража його домоволодіння, котрий господар забув зачинити на ніч, викрав електроінструмент та бензопилу, чим завдав шкоди на 15 тисяч гривень.

Поліція минулого тижня встановила, що і в цьому епізоді зловмисником виявився все той же 47-річний мешканець міста з кримінальним минулим…Отож він тепер має ще й третю справу за «крадіжку з проникненням». Слідство по даній низці подій триває.

Крім того, за повідомленням речника Сергія Старчика, працівниками Олександрійського відділу минулого тижня було складено 77 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 60 – за порушення Правил дорожнього руху. За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння понесуть адмінстягнення 2 порушники.

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності поліцією притягнуто 6 осіб.

Також минулого тижня працівники міськвідділу поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби проводили рейди з перевірки дотримання в місті вимог адаптивного карантину, за результатами якого було складено 5 адмінпротоколів, про що раніше окремо розповідав «Голос Громади».