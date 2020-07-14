Олександрійське ОСББ «Соборний 103» отримало не все, що хотіло

Проєкт рішення про передачу з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 103» багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 103 розглядалося на черговій 85-й сесії Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Багатоповерхівка житловою площею 5949,1 м², площею прибудинкової території 7779,6 м², балансовою вартістю 55 мільйонів 442 тисячі 564 гривні 84 копійки, залишковою вартістю станом на 01.04.2020 33171478,48 грн 33 млн 171 тис. 478 грн 48 коп. згідно з рішенням сесії передається безоплатно в ОСББ з балансу комунального підприємства «Житлогосп».

Що цікаво у даному ухваленому документі – вперше у практиці подібних рішень у ньому немає пункту про зобов’язання передати з рахунку «Житлогоспу» на розрахунковий рахунок ОСББ наявної переплати мешканців, утвореної за попередній час управління цим будинком. Зате збережений інший традиційний пункт: «Стягнути з абонентів багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 103 заборгованості за послугу з управління будинком, утвореної ними на момент передачі будинку з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 103».