Олександрійське сміттєзвалище потребує нового «господаря»

Міську владу не влаштовує стан справ на сміттєзвалищі м.Олександрії, у зв`язку з чим буде проведено конкурс з визначення виконавця послуг із захоронення побутових відходів, повідомляє «Голос Громади».

Питання розглядалося на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради 8 червня. По ньому доповідав начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міськради Михайло Сулятицький: «Всім відомо, що є ряд проблем по сміттєзвалищу: нещодавно там була пожежа, потім вона повторилася; є ряд відповідних висновків перевірок служб екології, прокуратури, поліції, управління ЖКГ міської ради. Приватне підприємство «Олександрія-Еко 2019, яке на даний час є виконавцем послуги, брало на себе зобов`язання про інвестиційну програму на 5 років, але на жаль, вона ним не виконується. Тому відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка рекомендувала провести новий конкурс на визначення підприємства, котре більш відповідально ставилося б до виконання своїх обов`язків, прописаних у договорі і виконувало їх у повному обсягу».

Наразі виконком затвердив склад конкурсної комісії у складі 12-ти фахівців різних служб, депутатів, посадовців виконавчих органів ради на проведення конкурсу з визначення виконавця послуги із захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних) та території сміттєзвалища м.Олександрії. Рішення виконкому також зобов`язало управління ЖКГ окремо повідомити ПП «Олександрія-Еко 2019» про проведення нового конкурсу.