Олександрійські депутати «перекроїли» бюджет на користь ремонту міських доріг (і не тільки)

На позачерговій сесії Олександрійської міської ради 8 червня внесено зміни до бюджету міста на 2021 рік, повідомляє «Голос Громади».

На ремонт доріг (у першу чергу – віддаленого мікрорайону міста) з`явилися цільові кошти – про це сьогодні, на позачерговому пленарному засіданні Олександрійської міськради, повідомив міський голова Сергій Кузьменко. У зв`язку з цим спочатку було проведено засідання депутатської бюджетної комісії і потім на сесії цього ж дня ухвалено рішення збільшити доходи та видатки загального і спеціального фондів міського бюджету-2021 на 10 мільйонів 125 тис.гривень, у тому числі – за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 10 млн грн. Ця субвенція піде на капітальний ремонт вулиці ім.Олексія Скічка (14-й мікрорайон) від перехрестя з вул.Знам`янською до перехрестя з вул.Войнівською. Міський голова назвав дорогу «стратегічною», оскільки вона з`єднує місто з Войнівкою, що є важливим для нормального транспортного сполучення.

Депутати проголосували за проведення відповідного внутрішнього перерозподілу доходів та видатків бюджету – також крім згаданого, з урахуванням субвенції селищним та сільським територіальним громадам на суму 100 тис. гривень і затвердили розподіл витрат бюджету Олександрії на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році у новій редакції. Рішення сесії необхідне для якомога скорішого проведення тендеру з визначення підрядника будівельних робіт.

Наступним (і останнім) питанням позачергової сесії 8 червня було ухвалення депутатами рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул.6 Грудня, 2а в м.Олександрії.