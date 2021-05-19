Олександрійське «Теплокомуненерго» отримає бюджетну підтримку

Олександрійська міська рада вирішила надати фінансову підтримку комунальному підприємству «Теплокомуенерго», а також додатково профінансувати ряд інших витратних статей, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення про внесення змін до місцевого бюджету на поточний рік було ухвалене на черговій сесії міської ради. Згідно з ним виділено 1,3 мільйона гривень КП «Теплокомуненерго» на підготовку теплових мереж до наступного опалювального сезону.

Цим же рішенням сесії збільшено доходи та видатки на суму 100 тис.грн за рахунок державної субвенції сільських і селищних громад.

Також змінено у бік збільшення видатки бюджету на суму 5,3 млн грн за рахунок залучення вільних залишків, що склалися станом на 1 січня 2021 року і здійснено внутрішній перерозподіл видатків між головними розпорядниками бюджету. Кошти залишку та субвенції будуть використані на фінансування ряду першочергових завдань, зокрема 253 тис. грн спрямовано управлінню охорони здоров’я на виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування блоку інтенсивної терапії у дитячій лікарні; 103 тис.грн – на утримання Головківської амбулаторії та Ізмайлівського акушерського пункту.

За рахунок внутрішнього перерозподілу бюджетних видатків 3 млн грн отримає управління освіти міськради на початок капітальних і поточних ремонтів у навчальних закладах; 100 тис.грн – управління культури на ремонти у бібліотеках та 67 тис.грн на утримання інформаційно-туристичного центру. А 3,6 млн грн підуть на капітальний ремонт Новопразького шосе, який буде виконуватися на умовах співфінансування з місцевого і державного бюджетів.