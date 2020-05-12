Олександрійські банки збирають до пів сотні охочих потрапити до відділень

Як показують спостереження, якщо в місті малолюдно, то є два варіанти перебування олександрійців. Це супермаркет «АТБ» та банківські установи, повідомляє «Голос Громади».

Але, якщо говорити серйозно, то сьогодні біля олександрійських банківських відділень очікуючих в чергах занадто багато. Аби потрапити до установи, людям доводиться досить довго чекати своєї черги, які налічують не менше 20, а подекуди й до 40 осіб.

Слід зазначити, що більшість людей без масок, а про дотримання необхідної дистанції взагалі не йде мова…