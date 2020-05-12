«Ритуал» в Олександрії став «монополістом» в умовах надзвичайної ситуації

Олександрійське комунальне підприємство «Ритуал» отримало ексклюзивне право на роботу в період карантину, у тому числі — на поховання померлих, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міськради на своєму засіданні, визначивши ним КП «Ритуал» спеціалізованим підприємством, яке буде надавати ритуальні послуги із захоронення тіл померлих від коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно з цим рішенням, підприємство в умовах медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня повинно надавати вищезгадані ритуальні послуги відповідно до вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України №4 від 27.03.2020 р. «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби».

Наступним пунктом цього ж рішення виконком Олександрійської міськради зобов’язав адміністрацію КП «Ритуал» наводити лад на міських кладовищах.