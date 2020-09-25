Олександрійців попереджають, щоб не потекли батареї

Сьогодні, 25 вересня, розпочнеться заповнення водою внутрішніх трубопроводів мереж теплопостачання багатоквартирних будинкiв, повідомляє «Голос Громади» за офіційною інформацією Олександрійської міської ради.
У разі проведеннi мешканцями квартир багатоповерхівок будь-яких ремонтних робiт на опалювальних трубопроводах, а також робіт з вiдключення приладiв опалення, їх закликають негайно закінчити всі роботи до зазначеної дати.
У разi виникнення витокiв з внутрішніх систем централізованого опалення жителям багатоповерхових будинків радять звертатися до аварiйної служби за телефонами: 7-07-01; 050-59-36-082; 096-93-76-607.
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