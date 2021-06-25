Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

24 червня було зроблено 20 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 25 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 59 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 5 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, в тому числі з Петрівської громади – 2 хворий, зі Світловодської – 1, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 54 хворих.

Усього станом на 25 червня хворих на пневмонію – 117 осіб, в тому числі 24 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 53 дитини, з них 23 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 75 хворих.