Відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці Конституції України

Сьогодні, 25 червня, на передодні Дня Конституції України відбулися урочисті святкові заходи у рамках відзначення 25-ї річниці головного Закону України, повідомляє “Голос Громади”.

Захід розпочався о 10:00 годині в приміщені Олександрійського театру, де гостей заходу зустрічав піснями народний аматорський хор “Веселка”. На вхідній групі облаштували гарну тематичну фотозону у вигляді фоторамки, поряд з якою стоїть Пилип Орлик – засновник Конституції України.

На початку заходу ведуча привітала присутніх з відзначення українського загальнодержавного свята й нагадала про важливість Конституції для кожного з нас.

Далі естафету прийняла секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк. Посадовиця привітала всіх з ювілейним, 25-м Днем Конституції України, зазначила, що Конституція є орієнтиром для вибору, життя, сьогодення й майбутнього українського народу.

“Конституція – це джерело відповідей. Відповідей, яких іноді потребує кожен з нас. Чи правильно ми живемо? Як країна і як суспільство. Чи достатньо робимо для того, щоб мати звання відповідального громадянина?” – зазначила Вікторія Олександрівна, й додала – “Вітаю зі святом! Бережімо себе і близьких. Бережімо Україну!”.

Після цього секретар міської ради нагородила почесними грамотами Олександрійського міського голови понад трьох десятків олександрійців, серед яких Почесні громадяни міста, працівники соцзахисту і культури, освітяни, військові та інші.

Для гостей заходу відбувся святковий концерт у виконанні українських пісень.