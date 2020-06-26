В районі засідала комісія з питань забезпечення сплати податків підприємцями Олександрійщини

Сьогодні, 26 червня, під керівництвом першого заступника голови РДА Юрія Коваля відбулося засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

На порядок денний засідання виносились наступні питання:

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за січень-травень 2020 року та очікувані надходження до бюджетів усіх рівнів у червені 2020 року. Про очікуване виконання місцевих бюджетів району у січні-червні 2020 року та про своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про стан податкового боргу по податках і зборах та очікуване погашення боргу у 2020 році. Про декларування та сплату податку на доходи фізичних осіб одноосібниками за 2019 рік. Про вжиття заходів щодо своєчасності проведення розрахунків з громадянами за здані в оренду земельні частки (паї) відповідно до умов укладених договорів.

Членами комісії у складі представників структурних підрозділів Олександрійської райдержадміністрації та Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області проаналізували стан справ по кожному питанню порядку денного та прийняті відповідні рішення.