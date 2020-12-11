Передноворічна інформація для мешканців Кіровоградщини, щодо перевірки ялинки на легальність

На Кіровоградщині усі бажаючі зекономити можуть купувати ялинки в державних лісгосп підприємствах.

Лісівники організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградського Обласного Управління Лісового та Мисливського Господарства.

Новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами:

– самоклейними етикетками

– пластмасовими бирками-стяжками

Засоби мають індивідуальний номер та штрих код, який є у системі електронного обліку деревини.

Штрафні санкції до лісопорушників:

Окрім плати за кожне дерево доведеться заплатити штраф у сумі 510-1020 грн, якщо у новорічні свята захотіли «трохи заробити» для них сума збільшиться – 2550-5100 грн.

За незаконну порубку та перевезення, може загрожувати кримінальна відповідальність: штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років.

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