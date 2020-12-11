На Кіровоградщині потрібні понад 20 лікарів ветеринарної медицини

Роботодавці Кіровоградської області потребують 20 лікарів ветеринарної медицини.

У Кропивницькому потрібні 7 ветеринарів. Заробітна плата: від 5051 до 5708 грн.

3 лікарів ветеринарної медицини запрошують на роботу до Петрового (заробітна плата: від 5000 до 5100 грн).

Два лікаря ветеринарної медицини потрібні на Долинщині (заробітна плата: 5000 грн).

По одному лікареві ветеринарної медицини потрібні на Маловисківщині, Новгородківщині, Новомиргородщині, Новоукраїнщині, Олександрівщині, Онуфріївщині, Світловодщині, Устинівщині (заробітна плата: 5000 грн).

Серед вимог, за усіма вакансіями, відповідна (ветеринарна) освіта, проте, практично усі вакансії призначені для працевлаштування фахівців ветеринарної медицини без досвіду роботи.

Також вакантною є 1 начальника (директора, завідувача та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини у Петровому. До обов’язків очільника ветклініки входить керівництво діяльністю лікарні ветеринарної медицини, здійснення контролю за роботою служби ветеринарної медицини, дільниць, пунктів, господарств району. Контроль та організація виконання ветеринарних заходів, щодо профілактики, діагностики, лікування та ліквідації інфекційних хвороб тварин. Заробітна плата: 6259, 50 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.