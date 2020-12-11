В Олександрії винесли покарання кермувальниці, яка збила велосипедиста

В Олександрії відбувся суд над уродженкою Одещини.

Водійка автомобіля, порушивши ПДР, влітку цього року збила велосипедиста, який отримав травми середньої тяжкості, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Златопіль.

Жінка визнала провину, повідомивши, що її засліпило сонце й через це вона не помітила велосипедиста.

Водійку HYUNDAI Getz визнали винної й присудили 3400 грн штрафу без позбавлення права керувати транспортними засобами. Зокрема, потерпілий отримає від неї загалом 66000 грн матеріальної та моральної шкоди.