Переводити годинники на літній час олександрійцям вже ж таки доведеться

Верховна рада не підтримала законопроєкт стосовно скасування переходу на літній та зимовий час та направила його на доопрацювання. Тож, цьогоріч доведеться переводити годинники на літній час у ніч на 28 березня. Повідомляє “Голос Громади”.

На засіданні 19 березня відповідне рішення підтримали 212 народних депутатів. Законопроєкт відправили на доопрацювання Комітету Ради для повторного другого читання.

Автори законопроєкту наполягали на тому, щоб Україна не переходила на літній час, оскільки тоді відбудеться перехід з другого у третій часовий пояс в шкалі Всесвітнього координованого часу (UTC+2). Законом передбачається, що в Україні обчислення часу здійснюється за київським часом, а сезонний перехід часу, тобто на літній чи зимовий час, – не відбуватиметься.

Як зазначено у законопроєкті, він спрямований не тільки на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки, оскільки на тимчасово окупованих територіях встановлений час держави-агресора.

Також автори законопроєкту зазначають, що перехід на єдиний час спрямований захистити здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, має низку негативних наслідків та викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до літнього та зимового часу.

Оскільки наразі не підтримала рішення про перехід на єдиний час, переведення годинників на літній час (на одну годину вперед) відбудеться в ніч з 27 по 28 березня.