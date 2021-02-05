Під час перевірок магазинів в Олександрії знову зафіксували порушення карантинних обмежень

Вчора, 4 лютого, у Кіровоградській області було проведено понад ста обстежень закладів на дотримання карантинних обмежень, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Під час перевірок було виявлено майже два десятки порушень й складено 4 протоколи про адмінправопорушення на суб’єктів господарювання.

До переліку порушень по області потрапила й Олександрія, а саме магазин «Твої улюблені», продовольчі магазини — для гігієни працівників відсутні рідке мило, антисептик та паперові рушники, урна для збирання використаних засобів індивідуального захисту без поліетиленового пакета.