Понад 35 млн грн матиме Олександрія на капремонт Новопразького шосе

Днями відбулось засідання обласної робочої групи з відбору і формування переліку заходів та об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, фінансування яких буде здійснюватися коштом територіального дорожнього фонду обласного бюджету Кіровоградської області. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення пресслужби міськради.

У переліку об’єктів будівництва розглядалось питання капітального ремонту Новопразького шосе на Олександрійщині протяжністю 3,550 кілометра.

Як повідомляє міський голова Олександрії, сума фінансування з територіального дорожнього фонду становить 35 625 600 гривень. Крім того, 10% буде співфінансуватися з бюджету міста й тим самим загальна сума ремонту становитиме 39 583 602 гривень.