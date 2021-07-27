Понад сто першачків сядуть за нові одномісні парти у Приютівській громаді

Більше ста комплектів нових одномісних меблів для першокласників придбали у Приютівській територіальній громаді. Так, дані меблі були придбані відповідно до вимог освітнього проєкту «Нова українська школа». Про це повідомляє прес-служба Приютівської громади.

107 новеньких та комфортних парт зі стільцям вже чекатимуть на першачків у навчальних закладах громади з нового навчального року. Як зазначають у Приютівській громаді, на придбання було витрачено 260 тис. грн – це кошти місцевого бюджету Приютівської селищної ради та субвенція «Нова українська школа»