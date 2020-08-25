Вступила в дію заборона на вилов раків на водоймах Кіровоградщини

Від сьогодні, 25 серпня, почала діяти заборона на вилов раків, повідомляє «Голос Громади».

Заборона на внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах області триватиме до 30 вересня включно.

За недотримання заборони порушники заплатять штраф – 680 грн та вiдшкодують збитки за кожного виловленого рака у сумі 25,5 грн.

Пiсля закiнчення заборони однiй особi за добу можна впiймати 30 екземплярів ракiв на водоймах загального користування та 50 екземплярів – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих рiчкових мешканцiв у темну пору доби (пiзнiше години вiд заходу сонця та ранiше години до його сходу) iз застосуванням пiдсвiчування.

Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі.