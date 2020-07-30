ПриватБанк пропонує олександрійцям «брати касу» в магазинах

Чергову новацію – отримання готівкових коштів з банківської карти безпосередньо в касах магазинів запроваджує ПриватБанк. Про це «Голос Громади» повідомила регіональна прес-служба цієї фінансової установи.

Про те, що готівкові кошти покупець може отримати зі своєї банківської карти на касах певних мережевих магазинів під час будь-якої покупки, вже розповідав нещодавно «Голос Громади».

А згідно з останнім повідомленням, з 1 серпня ПриватБанк у партнерстві з Mastercard розширює в Україні (і в Олександрії також) ці можливості послуги «Готівка на касі». Її умови дуже прості:

” – отримання грошей з банківських карток на касах торгових точок. Як повідомив керівник напрямку по роботі з торговими підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов, тепер зняти готівку можна буде також в POS-терміналах ПриватБанку на касах супермаркетів «Сільпо», «Фора» та Varus.

Зручний і швидкий доступ до готівкових коштів на касі торгової точки – без необхідності шукати банкомат – отримують власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) та інших українських банків різних платіжних систем.

Для того щоб зняти готівку на касі торгової точки, необхідно лише оплатити товар банківською карткою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки за одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Після підтвердження операції введенням PIN-коду банківської картки касир видасть чеки з деталями покупки товару і видачі готівки.

Пілотний проект “Готівка на касі ” був запущений в Україні ПриватБанком і Mastercard в партнерстві з АЗК WOG і ПриватБанком в січні 2019 року. На сьогодні отримати готівку з картки ПриватБанку можна в POS-терміналах 90 000 українських торгових точок, підключених до сервісу «Готівка на касі», – йдеться у повідомленні прес-служби.