Питання чергового засідання виконкому Олександрійської міської ради

11 питань порядку денного розглянув виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні 15 липня, повідомляє «Голос Громади».

Блок з чотирьох проєктів рішень, запропонованих до розгляду службою у справах дітей міської ради, стосувався захисту прав неповнолітніх дітей, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях – зокрема про встановлення опіки над дітьми-сиротами та влаштування дитини на виховання і спільне проживання до прийомної сім`ї.

Наступне питання, підготовлене управлінням соцзахисту населення, продовжувало цю тему: проєкт рішення пропонував затвердити протокол засідання міської тимчасової комісії з питань використання державної субвенції на забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом і підтримки малих групових будинків.

Дві події, які підпадають під визначення «громадські зібрання», відбудуться в місті найближчим часом за ініціативи громадськості – це аматорський велопробіг та благодійний ярмарок крафтових виробів.

Серед питань житлово-комунальної сфери, розглянутих на засіданні виконкому: постановка на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов; затвердження акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, у селах Ізмайлівці, Видному, Гайку, Пустельниковому, Королівці, Піщаному Броді; затвердження результатів конкурсу з визначення нового виконавця послуг із захоронення побутових відходів на олександрійському міському сміттєзвалищі.

І насамкінець засідання затвердило зразки гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою сіл Звенигородки, Марто-Іванівки, Олександро-Степанівки, Головківки Олександрійської міської ради. Про деякі з рішень «Голос Громади» розповість детальніше у подальшому.