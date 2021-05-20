Реально злетіти над Олександрією з піднесеним святковим настроєм пропонує міський голова

Міський голова Сергій Кузьменко провів брифінг, темою якого була програма святкування Дня міста Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Як зазвичай, День міста припадає на останню неділю травня. Але цього року 30-те травня – особливий, ювілейний «день народження» Олександрії, а тому й заходи з відзначення його 275-ліття мають бути неординарними – так зазначив на зустрічі з представниками місцевих ЗМІ міський голова. За його словами, святкування триватиме два дні, розпочавшись у суботу, 29 травня, зокрема – з різноманітних спортивно-масових змагань. А наступного, недільного дня 30 травня відбудуться основні сюрпризи та родзинки програми. Наприклад, з ранку і протягом дня це буде «Фестиваль вуличної їжі», у якому візьмуть участь як місцеві, так і приїжджі ресторатори з їхніми кулінарними дивами. Розташування – на головних площі та проспекті міста.

Любителів гострих відчуттів чекатимуть… польоти над Олександрією на «пташиній висоті» на справжній повітряній кулі! Правда, у зв`язку з певною специфікою цього виду розваги, польоти проходитимуть лише за декілька годин перед заходом сонця в суботу та неділю, тому кількість «пасажирів» кулі буде дещо обмежена. Оглянути місто і його околиці з неба можна буде безкоштовно, але цими щасливцями стануть тільки переможці спеціального конкурсу, програма якого ще розробляється. Місце старту – майданчик біля парку ім.Шевченка. «Олександрійці (як втім, і увесь світ) у нинішніх реаліях засумували за піднесеним настроєм, тому ці польоти будуть одним зі способів, аби активні люди свій настрій піднесли – у прямому розумінні», – сказав міський голова.

Напівзабуте фірмове «Олександрійське пиво» – нагадати його смак пообіцяли жителям і гостям міста організатори наступного сюрпризу. Спеціально з ювілейної святкової нагоди для олександрійців майстри-броварі за давнім місцевим рецептом зварять 3 тисячі літрів свіжого крафтового пива. Для бажаючих «дегустаторів» працюватимуть декілька точок продажу на території міста і не помітити їх буде важко, запевнив Сергій Кузьменко.

А основним подарунком стане святковий концерт місцевих талантів, улюбленців олександрійців, головна сцена якого буде на Соборній площі. Для повноти вражень і емоцій організаторами вивчається «топ» виконавців для різних смаків і уподобань олександріців і вже зараз вирішено, що у неділю увечері своїх прихильників буде розважати шоумен Дмитро Монатік – також на головній площі міста. Перед концертом, як зазвичай, відбудеться офіційна частина урочистості з привітанням жителів міста та нагородженням номінантів року.

На завершення брифінгу мер міста запросив олександрійців взяти участь у святкових заходах з відповідним настроєм та закликав їх до взаємоповаги і дотримання діючих протипандемічних заходів.