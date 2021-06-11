Голова Олександрійської РДА провела виїзний прийом громадян у Попельнастівській громаді

Нещодавно, голова Олександрійської райдержадміністрації Ольга Коріненко та голова районної ради Сергій Ракута провели зустріч з мешканцями Попельнастівської громади.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

До зустрічі долучилися сільський голова Олег Волянський та старости сіл Улянівки, Михайлівки, Долинського.

У ході прийому розглядалися важливі питання життєдіяльності населених пунктів територіальної громади. Порушувалося питання використання пестицидів та інших шкідливих хімічних речовин у межах населених пунктів аграрними підприємствами та акцентувалася увага на покращенні стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади у напрямку сіл Пахарівки, Медового, Тарасово-Шевченкового.

Ольга Коріненко доповіла, що цьогоріч заплановано ремонт дороги сполученням «Червона Кам’янка – Попельнасте». Говорилося про необхідність придбання для закладів охорони здоров’я Червоної Кам’янки мед транспорту (швидкої допомоги) та шкільного автобуса.

Олег Волянський повідомив присутнім про те, що вже направлено клопотання у сприянні придбання медичного автомобіля в облдержадміністрацію.

За результатами 10 червня Ольга Коріненко та голова районної ради Сергій Ракута провели зустріч з мешканцями Попельнастівської громади, в якій взяли участь сільський голова Олег Волянський та старости Улянівки, Михайлівки, Долинського.

У ході прийому розглядалися важливі питання життєдіяльності населених пунктів територіальної громади. Порушувалося питання використання пестицидів та інших шкідливих хімічних речовин у межах населених пунктів аграрними підприємствами та акцентувалася увага на покращенні стану автомобільних доріг між населеними пунктами громади у напрямку сіл Пахарівки, Медового, Тарасово-Шевченкового.

Голова райдержадміністрації Ольга Коріненко зазначила, що в плані Кіровоградської облдержадміністрації на 2021 рік заплановано ремонт дороги сполученням «Червона Кам’янка – Попельнасте».

Крім того, під час зустрічі озвучено необхідність й направлено клопотання на придбання для закладів охорони здоров’я Червоної Кам’янки медичного автомобіля (швидкої допомоги) та шкільного автобуса.

Кожне звернення перебуватиме на особистому контролі голови РДА до остаточного вирішення.