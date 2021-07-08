Рейдова група Олександрійщини завадила “чорному” риболову збагатитись майже на 20 тис.грн

08 липня при відпрацюванні рейдовою групою території Кам’янського водосховища біля бази відпочинку “Балу” м.Світловодськ було виявлено незаконний вилов риби за допомогою мисинової сітки та човна.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградський рибоохоронний патруль.

На порушника складено протокол та вилучено “знаряддя прибутку” і виловлену рибу.

На місці розгорнутої діяльності браконьєра було виявлено та вилучено незаконно виловлені водні біоресурси: судак – 34 екз, густера – 14 екз, синець – 5 екз, карась сріблястий – 5 екз, загальною вагою близько 13,8 кг.

Загальні збитки нанесені рибному господарству Україна – 18326 грн.

При порушені Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів повідомляйте на «гарячу лінію» за номерами:

(063) 950-74-34 та (0522) 32-08-51