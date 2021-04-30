Результати проведення прямої “гарячої лінії” з голової Олександрійської РДА Ольгою Коріненко

Нещодавно на прямій “телефоній лінії” на питання мешканців Олександрійщини відповідала голова районної державної адміністрації Ольга Коріненко, повідомляє “Голос Громади”.

Питання, з якими звернулися громадяни стосувалися оптимізації закладів освіти, призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виплат пільг та інших соціальних допомог.

На всі питання громадяни отримали змістовні роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

За результатами проведення прямої телефонної лінії головою райдержадміністрації були надані відповідні доручення щодо їх розгляду.