Результати проведення прямої “гарячої лінії” з голової Олександрійської РДА Ольгою Коріненко

Нещодавно на прямій “телефоній лінії” на питання мешканців Олександрійщини відповідала голова районної державної адміністрації Ольга Коріненко, повідомляє “Голос Громади”.
Питання, з якими звернулися громадяни стосувалися оптимізації закладів освіти, призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виплат пільг та інших соціальних допомог.
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На всі питання громадяни отримали змістовні роз’яснення відповідно до чинного законодавства.
За результатами проведення прямої телефонної лінії головою райдержадміністрації були надані відповідні доручення щодо їх розгляду.