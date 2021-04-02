Рішення чергової (VII) сесії Олександрійської міськради

2 квітня відбулася чергова (сьома) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На сесії були присутні депутати Кіровоградської обласної ради та представники молодіжного парламенту Олександрії. На порядок денний пленарного засідання було внесено 30 планових і три додаткових питання. Перед їхнім розглядом, згідно з регламентом, депутати мали можливість оголосити свої звернення і запити за дорученнями виборців міста.

Згідно з черговістю, депутати затвердили проєкти рішень по установчих документах для комісій з проведення щорічних конкурсів на звання «Почесний громадянин міста Олександрії», «За заслуги перед містом Олександрією», «Олександрієць року», «Кращий благоустрій приватної садиби.

Законодавчими можна вважати наступні рішення сесії — затвердження Положення про старосту Олександрійської міської ради та надання повноважень трьом старостам приєднаних до Олександрійської міської ради старостинських округів вчиняти на ввірених їм територіях нотаріальні дії, передбачені державним законодавством України.

Зазнало змін «Положення про управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради»: у зв’язку зі змінами у відомчих нормативних документах депутати проголосували за затвердження відповідних доповнень.

Ряд питань стосувався схвалення річних і довгострокових програм: це звіт про виконання «Програми економічного і соціального розвитку Олександрії за 2020 рік», «Програма розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2026 роки», яка у свою чергу, передбачає створення комунального підприємства «Олександрійський транспорт» у 2021 році. Також були внесені зміни до «Програми економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади» на цей рік.

Депутати розглянули запропонований блок питань стосовно діяльності територіального центру соціального обслуговування м.Олександрії: про внесення змін до структури та граничної чисельності персоналу установи, затвердження «Положення про порядок, умови та тарифи з надання платних соціальних послуг територіальним центром».

Серед ухвалених рішень у сфері культури було проголосовано за зміну назви Олександрійського міського палацу культури на «Олександрійський театр» та про прийняття усього майна Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної громади.

У зв’язку з перевиконанням дохідної частини міського бюджету за перший квартал поточного року було вирішено внести відповідні зміни у видатках головного кошторису міста на 2021 рік.

У завершальній частині сесії депутати ухвалили рішення по блоку земельних питань. Зокрема: про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації, оренду, надання в тимчасове користування ділянок на умовах особистого строкового сервітуту та інші.