Виконком погодив встановлення меморіальних дошок

Сьогодні, 29 липня, виконавчий комітет Олександрійської міської ради погодив встановлення меморіальних дошок Почесному громадянину міста Олександрії Юрію ДЗБАНОВСЬКОМУ та Юрію БУСЛОВУ, вчителю-новатору, в минулому директору ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15 школи.

Виконком вирішив дозволити адміністрації ПК «Світлопільський» виготовити та встановити за рахунок спонсорських та залучених коштів меморіальну дошку Олександрії ДЗБАНОВСЬКОМУ Юрію Ігоровичу на фасаді будівлі ПК «Світлопільський» та гр. ДМИТРІЄНКО Олені Юріївні виготовити та встановити за власний кошт меморіальну дошку БУСЛОВУ Юрію Олександровичу на фасаді будівлі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №15.