Міський голова С.Кузьменко – про підготовку до святкування Дня Незалежності та інше

В Олександрії розпочалася підготовка до ювілейної річниці незалежності України; згідно з планом проводяться раніше розпочаті будівельні роботи і заплановані нові будівництва, а школи міста готуються до навчального року. Такий «блок новин» підготував для присутніх на черговому засіданні виконкому міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє «Голос Громади».

Свої короткі інформаційні повідомлення мер міста зробив, як зазвичай, перед початком розгляду черги денної на засіданні виконкому 29 липня.

За його словами, вже створено організаційний комітет для проведення святкових заходів з нагоди двох державних свят. Сергій Кузьменко попросив відповідально поставитися до цього питання, адже нині Україна відзначатиме видатну дату становлення своєї незалежної державності:

«Ми повинні запланувати як цікаве дозвілля для жителів Олександрії під час вихідних і святкових днів, так і офіційні заходи до Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України. Вони мають бути вишуканими, цікавими і таким, що відповідають духу свята, адже нашій державі виповнюється 30 років», – сказав міський голова.

Також Сергій Кузьменко поінформував присутніх про хід робіт з реконструкції міського театру, де на черзі новий етап – обладнання сцени спеціальним, сучасним, високотехнологічним інженерним обладнанням. Іншим, не менш масштабним «будівництвом року» є реконструкція інфекційного відділення Центральної міської лікарні. Як сказав міський голова, ремонтувати іноді виходить складніше, ніж будувати заново, тож під час робіт у інфекційному відділенні, яке не знало капітальних ремонтів 65 років, виявляються все нові й нові технічні «сюрпризи», не враховані спочатку будівельним проектом, що у свою чергу, ускладнює і поглиблює фронт робіт.

Серед інших позитивних зрушень Сергій Кузьменко повідомив про виділення Кабінетом Міністрів міському бюджету цільової субвенції в сумі 10 мільйонів гривень на будівництво в олександрійському НВК №17 сучасного спортивного комплексу.

А в цілому загальноосвітня сфера міста готується до нового начального року. В тому числі – не скидається з рахунків і їхня можлива робота в умовах осінньої вірусної пандемії. Для полегшення навчання в режимі он-лайн школи отримають додатково 240 нових ноутбуків.

«Тому маємо чимало роботи. Я просив би людей, які відповідають за ці напрямки, докласти максимум зусиль для успішного виконання своїх завдань, аби олександрійці мали можливість користуватися новими послугами і сучаснми можливостями, які з`являтимуться у нашому місті», – так завершив свій «інформаційний дайджест» міський голова.

(Нагадаємо, День Державного Прапора відзначається 23 серпня, а День Незалежності України – нині це буде ювілейне 30-річчя – 24 серпня. Ці дати у поточному році припадають на понеділок і вівторок відповідно).