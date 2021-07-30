Дискусія олександрійок на тему гендерної рівності вийшла жвавою і конструктивною

28 липня в приміщенні бібліотеки-філії №3 Олександрівської МЦБС та Інформаційно-туристичного центру пройшла панельна дискусія “Я в політиці”, повідомляє «Голос Громади».

Це була перша з трьох запланованих за проєктом «Сила рівності» дискусій, організованих за підтримки уряду Канади в межах проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», який впроваджується Українським Жіночим Фондом.

У заході взяло участь 15 депутаток районного та обласного рівня, заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Чемерис, громадські активістки, журналісти і журналістки та просто жительки Олександрійщини.

Керівниця проєкту Анна Орловська ознайомила присутніх із запланованими майбутніми заходами, серед яких ще дві панельні дискусії на теми “Я в бізнесі” та “Я проти”, тренінг для потенційних членів і членкинь Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми, що працює при Олександрійській райдержадміністрації, моніторинг і аналіз роботи ради.

Голова правління ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” Любов Кан зазначила також, що проєкт “Сила рівності” насамперед про співпрацю, але містить адвокаційний і інформаційний компоненти.

У ході дискусії учасниці обговорили: “Навіщо жінкам йти в політику? Чи легко потрапити у владу, якщо ти жінка? Із якими труднощами стикаються ті жінки, які вже в політиці? Визначили, чому жінки частіше відчувають себе невпевненими та неготовими до політичної діяльності і висловили бажання залучити до наступних дискусій чоловіків. Захід пройшов у жвавих діалогах, обмінах думками і навіть конструктивних суперечках, що, власне, і передбачає формат дискусії

Проєкт «Сила рівності» реалізує на Олександрійщині ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр» протягом травня – січня 2021 року.