Життя та смерть: на Кіровоградщині 6 смертей від COVID-19 та понад 80 тих, що одужали

За минулу добу від коронавірусу одужало 87 мешканців Кіровоградщини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Від хвороби одужало 47 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі, 9 – в м. Олександрія, 3 з Олександрійського району, 7 жителів з Новомиргородського району, по 4 з Новгородківського, Новоукраїнського районів та м. Знам’янка, 1 в Знам’янському районі та 2 жителів з Голованівського району.

На жаль, маємо й летальні випадки серед мешканців області. За минулу добу зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 64-річну жінку з Добровеличківського району, 60-річну жінку та 48-річного чоловіка з Новгородківського району, чоловіків 82 років та 72 років з м. Кропивницький та 73-річного чоловіка з м. Світловодськ.