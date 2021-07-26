Вступили зміни до Закону: відтепер без надання дозволу міської ради можна замовити техдокументацію із землеустрою

Відповідні зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» вступили в дію 27 травня 2021 року.

Згідно даних змін (ст. 118 Земельного Кодексу України) громадяни, які мають намір приватизувати присадибну земельну ділянку можуть замовити технічну документацію із землеустрою у розробників землевпорядної документації без надання дозволу міської ради.